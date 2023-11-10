Могут ли ТЦК останавливать авто, чтобы вручить водителю повестку

В Украине идет военное положение. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут продолжать получать повестки.

Вручить повестку работники ТЦК и СП могут в любом месте: на улице, блокпосту или даже в ТРЦ.

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Имеют ли право ТЦК останавливать авто для вручения повестки

Адвокат Ростислав Столбняк рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют полномочий останавливать автомобиль. Кроме того, они не имеют права требовать у граждан документы на проверку.

Он отметил, что проверять документы и проводить осмотр вещей и транспортного средства вправе:

рабочие Нацполиции;

СБУ;

сотрудники Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

ДМС;

Гостаможслужбы;

ВСУ.

Что делать, если авто остановили и вручают повестку

Адвокат рассказал, что если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, нужно спросить удостоверение и не выходить из машины. По его словам, не следует давать никаких документов.

Также он советует снимать на видео все происходящее на дороге и вызвать Нацполицию.