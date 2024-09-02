Мобилизация без паники: что нужно знать военнообязанным во время встречи с ТЦК

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и мобилизация. Довольно часто в этот процесс вносятся новые изменения и нюансы, о которых следовало бы знать военнообязанному.

Какие права и обязанности должны знать украинцы во время контакта с представителями ТЦК, передает 24 Канал.

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Какие документы нужно иметь с собой

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетный документ. Военнообязанные должны предъявлять их по требованию:

уполномоченного представителя ТЦК и СП;

полицейского;

представителя Государственной пограничной службы - в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Список документов, что должен иметь военнообязанный / Фокус

До 16 июля 2024 года военнообязанные обязаны были обновить свои учетные данные. Нарушителя нормы могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

По словам экспертов ОО "Юридическая сотня", административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, может быть наложено в течение 3-х месяцев со дня его обнаружения, но не позднее чем через 1 год со дня его совершения.

"Самостоятельное обновление данных не отменяет право представителей ТЦК и СП вручать повестки. Они и в дальнейшем имеют такие полномочия", – говорят юристы.

Когда мужчину могут задержать

Нацполиция имеет право задержать военнообязанного за нарушение ст. 210 (нарушение правил воинского учета) и 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП.

Основания для задержания военнообязанного / Фокус

Как ТЦК могут наказать нарушителей

Закон требует от военнообязанных:

являться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке;

предоставлять во время мобилизации (с последующим возмещением государством стоимости) недвижимость, транспортные средства и другое имущество военным формированиям, силам гражданской защиты;

проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;

военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинской части для прохождения службы или в другие подразделения или формирования для выполнения обязанностей по должностям, обязаны явиться на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;

резервисты, которые проходят службу в военном резерве, обязаны явиться в часть в сроки, определенные командирами части;

военнообязанные, резервисты Службы безопасности и разведывательных органов Украины обязаны явиться по вызову руководителей;

контрактники резерва службы гражданской защиты обязаны явиться по вызову руководителей;

другие военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента Украины об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через ЦНАП или электронный кабинет, или в ТЦК и СП;

гражданин обязан явиться в случае получения повестки о вызове в ТЦК и СП в указанные в ней место и срок;

в случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 3 суток от определенных в повестке даты и времени, сообщить о причинах неявки, обратившись в ТЦК и СП. Или любым другим способом с последующим прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.

руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней со дня получения письменного ответа о невозможности осуществить админзадержание направляет такому гражданину заказное письмо с требованием явиться в военкомат.

Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не явился в военкомат, ТЦК и СП обращается в суд о временном ограничении такого гражданина в праве управления транспортным средством по мобилизации на срок до выполнения или отзыва такого требования. Также военкомат может обратиться в полицию для задержания нарушителя.

Ограничение права на вождение по уклонению

Представитель ТЦК подает иск в суд первой инстанции в течение 30 дней со дня возникновения оснований. Вопрос об открытии производства по административному делу суд решает в течение 5 дней со дня поступления искового заявления.

Суд рассматривает иск в письменном производстве в течение 30 дней со дня открытия производства, а по инициативе суда или ходатайству стороны с проведением судебного заседания.

Временное ограничение управления транспортным средством устанавливается сроком до выполнения или отзыва требований. Обжаловать решение можно в течение 15 дней.