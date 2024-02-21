Кто будет отвечать за проваленную мобилизацию в Украине: Данилов дал ответ
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. У секретаря СНБО поинтересовались, кто же будет отвечать за проваленную мобилизацию.
Свое мнение относительно того, на кого может возлагаться такого рода ответственность секретарь Совета национальной безопасности и обороны, высказал в подкасте Натальи Мосейчук, информирует 24 Канал.
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Ответственность за проваленную мобилизацию
Алексей Данилов отметил, что каждый месяц есть постоянный призыв в Вооруженные силы Украины, и останавливать этот процесс нельзя.
Он отметил, что мы не можем остановить этот процесс, потому что ребята и девушки получают ранения. По его словам, обязательно надо предоставлять отдых.
Данилов отметил, что "мы имеем понимание, что это должно быть то подкрепление, которое должно быть подготовленным, которое имеет понимание, где и каким образом должно служить".
Когда мы говорим, что кто-то провалил мобилизацию... Сегодня есть цифра – когда было начало войны, очень много людей пошло воевать даже не заходя в военкомат. Они понимали, где происходит бой, они подходили к боевой единице, становились в строй – их фактически всех принимали, потому что была такая ситуация,
– объяснил он в интервью Наталье Мосейчук.
В то же время Данилов согласился, что необходимо наводить порядок в работе всех центров комплектации. Там "есть проявления каких-то вещей, которые не должны там быть".
"Это же люди, они иногда бывают слабые. Иногда кто-то за кого-то может попросить. У нас есть еще врачебная компонента довольно большая в этом процессе. Вопрос непростой, но надо понимать, что это ответственность всех нас за нашу страну. И находить здесь крайнего, что один человек виноват в том, что у нас такая ситуация, не совсем корректно. Это все мы", – резюмировал он.
Отношение Данилова к идее экономического бронирования работников
- По словам секретаря СНБО, каждый должен отвечать за то, в чем он сам компетентен. В то же время он высказал свое личное отношение к идее экономического бронирования.
- Алексей Данилов отметил, "что касается моего личного отношения, надо понимать, что есть фронт и есть тыл, который должен обеспечивать этот фронт. Речь идет и о производстве и об уплате налогов, нам нужно содержать пенсионеров и войско".
- Кроме этого, Данилов напомнил, что налоги платят люди, которые работают, ФОПы., поэтому важно найти баланс интересов. По его словам, это задача государства сделать так, чтобы все было справедливо.