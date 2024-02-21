Кто будет отвечать за проваленную мобилизацию в Украине: Данилов дал ответ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. У секретаря СНБО поинтересовались, кто же будет отвечать за проваленную мобилизацию.

Свое мнение относительно того, на кого может возлагаться такого рода ответственность секретарь Совета национальной безопасности и обороны, высказал в подкасте Натальи Мосейчук, информирует 24 Канал.

Смотрите также Закон должен дать четкое толкование для каждого гражданина, – Данилов о законе о мобилизации

Ответственность за проваленную мобилизацию

Алексей Данилов отметил, что каждый месяц есть постоянный призыв в Вооруженные силы Украины, и останавливать этот процесс нельзя.

Он отметил, что мы не можем остановить этот процесс, потому что ребята и девушки получают ранения. По его словам, обязательно надо предоставлять отдых.

Данилов отметил, что "мы имеем понимание, что это должно быть то подкрепление, которое должно быть подготовленным, которое имеет понимание, где и каким образом должно служить".

Когда мы говорим, что кто-то провалил мобилизацию... Сегодня есть цифра – когда было начало войны, очень много людей пошло воевать даже не заходя в военкомат. Они понимали, где происходит бой, они подходили к боевой единице, становились в строй – их фактически всех принимали, потому что была такая ситуация,

– объяснил он в интервью Наталье Мосейчук.

В то же время Данилов согласился, что необходимо наводить порядок в работе всех центров комплектации. Там "есть проявления каких-то вещей, которые не должны там быть".

"Это же люди, они иногда бывают слабые. Иногда кто-то за кого-то может попросить. У нас есть еще врачебная компонента довольно большая в этом процессе. Вопрос непростой, но надо понимать, что это ответственность всех нас за нашу страну. И находить здесь крайнего, что один человек виноват в том, что у нас такая ситуация, не совсем корректно. Это все мы", – резюмировал он.

Отношение Данилова к идее экономического бронирования работников