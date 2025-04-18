Мобилизация в Украине: что предусматривает и какие обязанности граждан

Вследствие российского вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она необходима для противодействия внешней агрессии со стороны России.

В связи с этим военнообязанных мужчин могут призвать на службу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Что такое мобилизация

В Минобороны объясняют, что мобилизация является плановым переводом экономики страны и ее Вооруженных сил на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она может быть общей или частичной.

Разница между ними заключается в том, что общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины, тогда как частичная – в отдельных местностях государства, а также касается определенной части национальной экономики, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях наступает особый период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Какие обязанности граждан во время мобилизации

Согласно Конституции Украины, граждане обязаны защищать независимость и территориальную целостность Украины. Во время мобилизации они должны:

появляться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке для постановки на воинский учет, определения их назначения на особый период или направления для прохождения медицинского осмотра;

предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным силам Украины с последующим возмещением государством их стоимости;

раз в год проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;

иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Госпогранслужбы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины;

сообщать об изменениях персональных данных в семидневный срок ТЦК и СП (другие органы, в которых они находятся на воинском учете) или через электронный кабинет военнообязанного в "Резерв +";

выполнять другие требования действующего законодательства.

Напомним, что мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, граждане в возрасте от 18 до 25 лет, если они прошли срочную военную службу или являются офицерами запаса. Также добровольно могут призвать женщин, которые находятся на воинском учете.