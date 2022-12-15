Будет ли призыв, как в России: Генштаб отчитался о ситуации с мобилизацией в Украине

Мобилизация в Украине последовательна без сумбура для комплектования частей ВСУ. Так что потребности в масштабном призыве нет.

Мобилизация в Украине идет по плану

Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления Генштаба Алексей Громов. Он пояснил, что в начале войны была объявлена масштабная мобилизация для того, чтобы комплектовать существующие и новые подразделения.

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А вот в дальнейшем мероприятия по мобилизации проводятся в плановом порядке.

Громов также подчеркнул, что Украина не мобилизовала сотни тысяч человек за короткий период, как это было в России.

Мы комплектуем воинские части, формируем новые подразделения, делаем все по плану. Сумбурности в действиях военно-политического руководства нет,

– резюмировал генерал.

Хаос в России

Чего не скажешь об армии противника. Поскольку Россия надеялась захватить Киев за 3 дня, мощь войска закончилась почти сразу. В ход пешком звербованы зеки, контрактники, а тогда и "мобики" на которых Путин таки отважился, потому что другого выхода не было в принципе. Потери России настолько велики, что и этого недостаточно.

В самой России иногда возникают протесты против мобилизации, матери слезно плачут, чтобы их сыновей не забирали на верную погибель. Да и сами россияне часто отказываются уходить воевать. Они стараются избежать мобилизации всеми возможными и невозможными способами. Убегают за границу, ломают себе руки-ноги, а как отмазаться не получается – сдаются в плен.

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