Возможно ли усиление мобилизации в ноябре

Украинская армия нуждается в пополнении резервов. Вследствие этого мобилизация в Украине может усилиться.

В правовом поле Украины нет такого понятия как "полная мобилизация", поэтому не стоит считать, что всех мужчин в Украине могут мобилизовать, передает 24 Канал.

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Возможно ли усиление мобилизации

В интервью "Украинской правде", которое опубликовали 25 октября 2023 года, член парламентского Комитета по вопросам обороны Сергей Рахманин рассказал, что усиление мобилизации возможно. Это может произойти из-за того, что российская армия перешла в фазу войны на истощение.

В то же время в конце марта 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Укринформу сообщил, что благодаря оптимизации нагрузки между различными подразделениями Сил обороны удалось значительно снизить потребность в мобилизации резервистов.

Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах,

– говорит Сырский.

Военное руководство Украины отмечает, что для доукомплектации армии прежде всего нужны люди с боевым опытом – штурмовики и артиллеристы. А также водители, IT-специалисты и связисты.