"Так войну не выиграть": какое неприятное решение нужно для победы

В Украине живо обсуждают проблемы с мобилизацией. Неоднократно возникали разговоры о "справедливой формуле", которая позволит привлекать людей в армию.

Своим мнением по этому поводу с 24 Каналом поделился историк Ярослав Грицак, отметив, что в этом вопросе есть одна ключевая проблема. Именно она порождает недовольство и сопротивление обществ.

В чем ключевая проблема мобилизации в Украине?

По словам историка, сегодня в Украине нарушено базовое чувство справедливости. Мобилизация не происходит равномерно. Ключевым условием во время войны является полная солидарность общества, принцип апостола Павла – носить ноши друг друга.

А когда украинцы видят, что определенные группы населения "имеют привилегию" не участвовать в мобилизации, из-за своего особого статуса, деньги, или что-то другое – то понятно, что этот механизм вообще не работает.

Очевидно, что вопрос очень простой, он человеческий – или кто-то должен подвергать свою жизнь, здоровье на фронте, а кто-то другой в это время наживаться на войне? Это и есть базовое нарушение солидарности,

– подчеркнул Ярослав Грицак.

Он привел пример Израиля, где действия один принцип для всех – ты не можешь построить государственную карьеру, если не прошел через армию. Если решил избежать службы, то твои карьерные пути прерваны.

Конечно, даже в Израиле не все совершенно. После начала войны с ХАМАС в октябре 2023 года многие израильтяне выехали из страны, боясь воевать. Но несмотря на это, структура функционировала.

Какое непопулярное решение надо принять?

"Я почти убежден, что уже есть среды, которые давно выработали реформу мобилизации. Но, думаю, Зеленский не готов к этому, потому что это содержит политические риски. Реформа не будет популярна, вряд ли популярность власти увеличится", – заметил историк.

Тогда возникает ключевой вопрос – что важнее: популярность, желание выиграть на выборах или желание выиграть войну? Все это о больших рисках.

"Нельзя выиграть войну с ТЦК. Я не говорю, что ТЦК – это какая-то плохая или другая история. Мы понимаем, что ребятам ставят такое условие. Это не есть хорошо. То есть это нарушение. Это не то, что мы имели в начале войны, но нельзя выиграть без солидарности", – добавил Ярослав Грицак.

Ярослав Грицак привел пример мобилизации в селе и в городе. По его словам, в его родном селе уже не осталось парней, молодых мужчин. Впрочем, когда он приезжает в город, то здесь их очень много. Этот пример иллюстрирует большие проблемы в равенстве по мобилизации.

Например, у нас мобилизовали парня, который болел, и он умер по дороге в ТЦК. Это происходит, мы видим эти истории. Они множатся. Они являются основаниями для различных ИПСО. Знаете, это советчина,

– добавил историк.

Наконец он отметил, что за годы войны уже точно кто-то имеет формулу мобилизации. Вопрос лишь в том, готово ли правительство ее реализовать без политических рисков.

Что говорят о проблемах с мобилизацией военные?