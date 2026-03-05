Своєю думкою щодо цього з 24 Каналом поділився історик Ярослав Грицак, зауваживши, що у цьому питанні є одна ключова проблема. Саме вона породжує невдоволення та опір суспільств.
У чому ключова проблема мобілізації в Україні?
За словами історика, сьогодні в Україні порушене базове почуття справедливості. Мобілізація не відбувається рівномірно. Ключовою умовою під час війни є повна солідарність суспільства, принцип апостола Павла – носити ноші один одного.
А коли українці бачать, що певні групи населення "мають привілей" не брати участь у мобілізації, через свій особливий статус, гроші, чи щось інше – то зрозуміло, що цей механізм взагалі не працює.
Очевидно, що питання дуже просте, воно людське – чи хтось має наражати своє життя, здоров'я на фронті, а хтось інший в цей час наживатися на війні? Це і є базове порушення солідарності,
– наголосив Ярослав Грицак.
Він навів приклад Ізраїлю, де дії один принцип для всіх – ти не можеш побудувати державну кар'єру, якщо не пройшов через армію. Якщо вирішив уникнути служби, то твої кар'єрні шляхи перервані.
Звісно, навіть в Ізраїлі не все досконало. Після початку війни з ХАМАС у жовтні 2023 року чимало ізраїльтян виїхали з країни, боячись воювати. Але попри це, структура функціонувала.
Яке непопулярне рішення треба ухвалити?
"Я майже переконаний, що вже є середовища, які давно виробили реформу мобілізації. Але, думаю, Зеленський не готовий до цього, бо це містить політичні ризики. Реформа не буде популярна, навряд чи популярність влади збільшиться", – зауважив історик.
Тоді постає ключове питання – що важливіше: популярність, бажання виграти на виборах чи бажання виграти війну? Все це про великі ризики.
"Не можна виграти війну з ТЦК. Я не кажу, що ТЦК – це якась погана чи інша історія. Ми розуміємо, що хлопцям ставлять таку умову. Це не є добре. Тобто це порушення. Це не те, що ми мали на початку війни, але не можна виграти без солідарності", – додав Ярослав Грицак.
Ярослав Грицак навів приклад мобілізації у селі та в місті. За його словами, у його рідному селі уже не залишилося хлопців, молодих чоловіків. Втім, коли він приїжджає до міста, то тут їх дуже багато. Цей приклад ілюструє великі проблеми у рівності щодо мобілізації.
Наприклад, у нас мобілізували хлопця, який хворів, і він помер по дорозі до ТЦК. Це стається, ми бачимо ці історії. Вони множаться. Вони є підставами для різних ІПСО. Знаєте, це радянщина,
– додав історик.
Насамкінець він зауважив, що за роки війни уже точно хтось має формулу мобілізації. Питання лише в тому, чи готовий уряд її реалізувати без політичних ризиків.
Що кажуть про проблеми з мобілізацією військові?
Військові підтверджують, що головна проблема – відсутність справедливої політики. Такий стан справ з набором людей до війська є ключовим проблемним питанням для держави. Також потрібно розуміти серйозні розбіжності між офіційними цифрами й реальністю. Наприклад, мільйони людей, які є у розшуку, часто продовжують працювати, користуватися банками, державними послугами.
Ще одним фактором, який працює проти мобілізації, – є відсутність чітких термінів служби. Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зауважив, що над розв'язанням цієї проблеми вже працюють. Мобілізованим потрібно дати можливість підписувати контракти, які передбачатимуть умови звільнення, відстрочки. Це сприятиме переходу на контрактну армію.
Не менш болючою є проблема з фінансуванням. Заробітні плати в армії "є жахливими" та не відповідають сучасним потребам. Так звані "бойові" коригувалися, але тільки у бік зменшення. Тому, коли говорять про нові контракти, важливо не забувати, що гідне забезпечення має бути і в тих людей, які уже служать.