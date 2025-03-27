Могут ли мобилизовать мужчину, если женщина беременна

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время есть определенные нюансы процесса призыва на защиту Украины.

Беременность жены может стать поводом для отсрочки, однако эта процедура имеет свои особенности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на закон о мобилизации.

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Что говорит закон

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные могут получить отсрочку на определенных основаниях, в частности, по семейным обстоятельствам.

Среди указанных оснований для отсрочки нет пункта о беременности жены, однако есть другая норма "необходимость постоянного постороннего ухода". Такое основание предоставляет отсрочку на весь период этого ухода.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" также предусматривает возможность получения отсрочки для военнообязанных, если они имеют значительные семейные обстоятельства.

Является ли беременность жены основанием для отсрочки

Беременность жены сама по себе не является автоматическим основанием для отсрочки. Однако, если беременность имеет осложнения или сопровождается состояниями, требующими постоянного ухода, муж может претендовать на отсрочку.

В таком случае нужно подать заявление на отсрочку с соответствующими медицинскими справками и другими документами, которые подтверждают состояние.