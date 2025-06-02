Уволили по состоянию здоровья: исключают ли военных с учета – объяснение юриста

Военных, которых увольняют со службы по состоянию здоровья, могут полностью исключить с воинского учета. По закону, это касается тех, кто официально признан непригодными к военной службе.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на адвоката Игоря Дайнека. В Украине продолжается мобилизация, и многие военные могут быть уволены со службы по состоянию здоровья.

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Кого исключают с воинского учета

Игорь Дайнеко объяснил, что все зависит от формулировки заключения военно-врачебной комиссии. Если лицо признано непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Об этом прямо говорится в пункте 3 части 6 статьи 36 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Зато лица, годные к службе, но временно уволены или переведены в запас, остаются на воинском учете в ТЦК и СП или в других соответствующих структурах.

Таким образом, лица, уволенные со службы по состоянию здоровья (непригодные к службе) не зачисляются в запас и исключаются из воинского учета,

– отметил юрист.

Также Дайнеко отметил: если человек по объективным основаниям не может проходить службу, но его не исключают с учета, это является нарушением закона. В таком случае нужно обращаться с жалобой в Минобороны или даже в суд, чтобы обязать органы ТЦК соблюдать законодательство.