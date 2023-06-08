Кроме того, военнообязанным украинцам ограничили выезд за границу. Несмотря на это, некоторые мужчины все же смогли найти лазейку, незаконно пересек украинскую границу. Что ждет нарушителей украинского закона, разбирался 24 Канал.

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Чего ждать мужчинам, выехавшим из Украины незаконно

Юрист Владислав Юрчак в комментарии 24 Канала рассказал, что наказание для военнообязанных мужчин, выехавших из Украины, зависит от того, как именно человек пересек государственную границу.

Он отметил, что если мужчина пересек границу вне пограничного контроля, тогда они будут нести административную ответственность. Это предусматривает штраф от 3 400 до 8 500 гривен или административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Однако если мужчина уехал за границу благодаря подложному документу, то в этом случае он будет нести дополнительную ответственность

В частности, человеку, который незаконно выехал из Украины с поддельным документом, угрожает:

как подделка документа – штраф до 17 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до 3 лет;

как использование заведомо подложного документа – штраф до 850 гривен, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет.

Частный случай касается мужчин, выехавших за границу как волонтеры или представители творческих профессий. По словам юриста, если такие люди не вернутся в Украину после указанного срока, то не будут нести никакую ответственность за свои действия.

Если человек пересек границу как волонтер, водитель, спортсмен, артист и т.д., то в случае его невозвращения в Украину в отведенное время, нет никакой ответственности за такие действия,

– сказал он.

Напоследок он отметил, что именно этот вопрос является наиболее болезненным для нашего государства. Он отметил, что именно отсутствие ответственности вызывает необходимость реагирования со стороны государства.

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