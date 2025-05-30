17 тысяч штрафа – недостаточно, – Казарин ответил, что надо изменить в мобилизации

Сейчас Украина должна не рассматривать демобилизацию, а наоборот усилить процесс мобилизации. Ее можно реализовать благодаря непопулярным решениям.

Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин, отметив, что этим должен заниматься не только ТЦК. Более того, нужно увеличить ответственность для уклонистов и обеспечить качественную военную подготовку.

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Что надо изменить в мобилизации

Журналист отметил, что общую потребность для войска знают в Генеральном штабе Вооруженных Сил. В его же роте уровень укомплектованности – две трети. Сейчас говорить о демобилизации, по его мнению, неуместно, ведь в таком случае войску нужно дополнительно 200 тысяч человек.

Именно поэтому сейчас нужно сделать домобилизацию: укомплектовать бригады до 80 – 85% от личного состава. Тогда бригада будет иметь гораздо меньше потерь на поле боя, чем бригада, которая укомплектована на 50 – 60%.

Я хотел бы, чтобы в этом году государство решило хотя бы этот вопрос. Это сохранит жизнь моих собратьев и просто позволит нам лучше держать оборону. Если для этого нужны непопулярные решения, то делаем непопулярные решения,

– подчеркнул он.

Казарин объяснил, что Украине не нужно делать мобилизацию делом только ТЦК, которые подчиняются Сухопутным войскам. К этому делу должна быть причастна вся исполнительная структура местной и центральной власти. Хотя это электорально непопулярный ресурс – модерировать мобилизацию, но наша страна не имеет другого выбора.

Кроме того, по моему мнению, надо усиливать ответственность за пренебрежение мобилизацией. Эта история о 17 тысячах гривен штрафа, который сегодня грозит уклонисту, – этого недостаточно, давайте откровенно,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что также надо решать проблемы с обучением на БЗВП и с управлением войсками, о которых многие говорят. Украина сдерживает врага уже более 3 лет, война продолжается, поэтому украинское войско должно быть качественно подготовлено.

Кстати, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федор Вениславский сообщил, что сейчас мобилизация держится на достаточном уровне, но по сравнению с прошлым годом – замедлилась. Это произошло на фоне принятия нового закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".