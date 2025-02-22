В приложении Резерв+ с февраля доступны электронные направления на ВВК и это меняет процесс прохождения процедуры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Контракт для 18 – 25-летних, выезд за границу и "бусификация": какой будет мобилизация в 2025

Как получить направление в марте

Новый сервис работает по определенному алгоритму. В частности:

пользователь отправляет запрос через Резерв+;

руководитель ТЦК подтверждает запрос;

пользователь получает сообщение со всей необходимой информацией: регистрационный номер направления, адрес медицинского учреждения и подпись руководителя ТЦК.

Для этого нужно сгенерировать себе направление на ВЛК, которое будет иметь QR-код, сформирован в виде электронного документа.

Что изменилось

Ранее направление можно было получить только в бумажной форме после посещения ТЦК, однако с марта человек, желающий пройти осмотр на пригодность к военной службе, может получить направление на ВВК онлайн.

То есть направление в Резерв+ будет сразу в медучреждение.

Нужно ли идти в ТЦК

Если сначала человек получил бумажную повестку для прохождения ВВК, то пока все равно нужно посетить ТЦК. Возможность генерирования электронного направления, если человек уже получил бумажную повестку на прохождение ВВК, скоро планируют добавить.

Кто может получить электронное направление на ВВК

Воспользоваться услугой в Резерв+ сейчас могут военнообязанные, которые сами хотят пройти осмотр на пригодность к военной службе, но не получили бумажную повестку на ВВК.

Как часто надо проходить ВВК

Постановление ВВК о пригодности военнообязанного к военной службе действительно в течение года со дня окончания медицинского осмотра. Поэтому военнообязанным надо обновлять медицинскую информацию ежегодно.

Мобилизация продолжается

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 9 мая 2025 года. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Обычно, этот период продолжают каждые 90 дней, ведь полномасштабная война России против Украины продолжается.