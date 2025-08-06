В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Юристы рассказали новые правила по перевозке мобилизованных в воинскую часть.

Согласно им, список для передачи от ТЦК в воинскую часть можно формировать с помощью реестра "Оберег" и направлять средствами электронного документооборота. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Смотрите также Кто обязан лично явиться в ТЦК: подробное объяснение

Что говорят юристы о правилах перевозки в воинскую часть?

По словам юристов, на личный состав военной (сводной военной) команды соответствующим ТЦК оформляется поименный список с помощью реестра "Оберег".

После наложения квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК он направляется средствами системы электронного документооборота в адрес воинской части (ТЦК), в которую отправляется военная (сводная военная) команда.

Напомним, что правила постановки на воинский учет также претерпели изменения. Отныне призывники после 25 лет автоматически переходят в категорию военнообязанных без вызова в ТЦК.

Однако, внутренне перемещенные лица должны самостоятельно явиться в ТЦК для постановки на учет по месту жительства, независимо от их учета в соответствующих органах.