В Минобороны напомнили, как работает автоматическая отсрочка для одной очень важной категории

В Министерстве обороны Украины уточнили, как можно получить автоматическую отсрочку. И хотя это не новация, в ведомстве решили напомнить принцип работы.

Об этом сообщили на сайте МО. Автоматическое продление отсрочки стало возможным благодаря прошлогодним изменениям.

Как и кто может получить автоматическую отсрочку?

Речь идет прежде всего о категории, для которой отсрочка от службы очень нужна. Это бывшие украинские пленные.

В МО напомнили, что им достаточно один раз обратиться в ЦНАП, чтобы оформить отсрочку от мобилизации. И в дальнейшем отсрочка уже будет продолжаться автоматически каждые 90 дней.

В то же время не все освобожденные из плена и их семьи знают о таком порядке. Из-за нехватки информации иногда возникают недоразумения и конфликтные ситуации, которых можно избежать благодаря четким разъяснениям. Министерство обороны Украины напоминает: с 1 ноября 2025 года порядок оформления отсрочки от мобилизации упрощен,

– проинформировали там.

Речь идет о том, что повторные заявления и дополнительные визиты в учреждения в большинстве случаев не нужны, ведь значительное количество отсрочек продолжается автоматически.

Лица, лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, и военнослужащие, освобождены из плена, имеют право на автоматическое продление отсрочки.

Важно! Для автопродления есть условие: в учетных данных должен быть корректно указан срок действия отсрочки. Если дата завершения отсрочки указана некорректно и не соответствует сроку действия ее оснований, ее надо уточнить – обратиться в ТЦК и СП или подать документы на оформление новой отсрочки в любом удобном ЦНАПе.

Если при оформлении установлена конкретная дата завершения отсрочки (например, 30 марта), то после наступления этой даты отсрочка прекращается, и автоматическое продление не осуществляется. Если же в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации (в приложении Резерв+ это отображается как "до завершения мобилизации"), во время очередного автопродления отсрочка обновляется еще на 90 дней,

– объяснили в Минобороны.

А что делать, если отсрочка не продлилась автоматически?

Надо сначала обновить информацию, а после подать заявление на оформление отсрочки через ЦНАП с актуальными документами. В МО добавили, что обратиться можно в любой удобный ЦНАП независимо от места регистрации.

Обратите внимание! Сейчас основным подтверждением наличия отсрочки является электронный военно-учетный документ в мобильном приложении "Резерв+". Бумажные справки с печатью больше не выдают.

Имеют ли гражданские пленные право на отсрочку от мобилизации?

Да, соответствующее решение приняли в феврале 2025 года. Теперь это регламентировано постановлением Кабмина.

В 2024 году к Владимиру Зеленскому с соответствующей просьбой обращались бывший пленный Владимир Фомичев и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Фомичев объяснял, что из-за спецпроверки СБУ бывшие пленные не могут попасть на должности, которые минимизируют попадание в новый плен. Между тем военных, прошедших плен, мобилизуют только по их желанию.

Военные сделали для нашей страны гораздо больше чем мы. Однако мы были в тех же тюрьмах, тех же камерах, нас так же больно били и пытали – это все происходило из-за нашей гражданской позиции, из-за нашего выбора в пользу Украины, свободы и демократии,

– написал он.

Дмитрий Лубинец согласился с ним, указав, что такие люди могут не выдержать повторного плена.