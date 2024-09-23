Учителя имеют право на отсрочку от мобилизации только при нескольких условиях

Часть работников образовательной сферы имеет право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, однако все же далеко не все.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" от 18 мая 2024 года четко регламентирует, кто именно из работников образовательной сферы может воспользоваться отсрочкой. Об этом пишет Новости Live.

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Кто из учителей имеет право на отсрочку

Отсрочку могут получить только те, кто занимается научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования и имеет научную степень.

К этой категории также относятся и учителя средних школ и профессионально-технических заведений. Однако при условии, если их нагрузка составляет не менее 0,75 ставки. То есть если учитель работает меньше или по совместительству, его могут призвать в ряды ВСУ.

Сохраняется ли рабочее место для мобилизованных педагогов Для тех, кого мобилизовали, закон гарантирует сохранение рабочего места и должности. Также работодатель не имеет права уволить мобилизованного педагога, поэтому после демобилизации работник сможет вернуться к преподавательской деятельности на том же месте. В то же время закон не обязывает работодателя выплачивать мобилизованному работнику зарплату во время его службы.

Стоит отметить, что лаборанты, методисты, библиотекари и другие работники не подпадают под действие закона об отсрочке.