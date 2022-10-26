Как Россия хочет запугать украинцев вбросами о повестках и массовой мобилизации

Россия проигрывает Украине не только на поле боя, но и на информационном фронте. Огромная российская пропагандистская машина то и дело терпит фиаско, однако, не оставляет попыток по созданию альтернативной реальности. Правда, не верить в пропаганду уже начинают и сами россияне.

Классическим для россиян ИПСО является собственная трактовка заявлений украинских или мировых чиновников, конечно, с искажениями, вырыванием кусков фраз из контекста и "подгонкой" под существующие в самой России реалии.

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Как работает / сработало вражеское ИПСО: рассматриваем на конкретном примере

25 октября СМИ опубликовали интервью с начальником Киевского городского центра комплектования (новое название военных комиссариатов) Юрием Максимивым. Среди прочего он сказал, что мобилизация в Украине будет продолжаться, а также объяснил процесс и алгоритм вручения повесток.

Приведем прямые цитаты офицера:

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость".

"Нет запретов по месту вручения повесток. Никаких. В законодательстве не указано, что уведомление возможно, например, исключительно по домашнему адресу или на работе, или в месте отдыха. Закон говорит об уведомлении путем вручения повестки. Все".

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан".

В лиде к интервью была размещена редакторская аннотация, которая акцентирует внимание на так называемых "мобилизационных рейдах", а именно – "рейды, во время которых выдают повестки, будут продолжаться. Выписать их могут в любом месте и в любое время суток”.

Осторожно, работает ИПСО

Сам Максимив такого не говорил, то есть это трактовка редактора или автора. Более того, Максимив несколько раз сказал в интервью, что "рейды" являются преимущественно воспитательной мерой, повестка –не приговор, как в России, а фактически приглашение на собеседование. При этом недостатка желающих вступить в ряды защитников не существует.

Интервью стало вирусным, его за сутки прочли сотни тысяч человек. Конечно, не могли на него не обратить внимание и в России. Местные пропагандисты начали создавать однотипные материалы, делая акцент именно на "лиде", то есть на том, чего Максимив не говорил (у россиян он почему-то стал Максимовым) и это заблуждение разлетелось по всей сети.

Лид – это краткое изложение журналистского материала (одно или несколько предложений), которое размещается после заглавия и перед основным текстом.

Далее вырванные из контекста и специально подсвеченные фразы попали в телеграм, где на них обратили внимание украинские телеграм-каналы, запустив "модифицированный" россиянами "продукт" уже для отечественного информационного пространства.

Задачей россиян было привязать необходимость мобилизации в Украине к потерям личного состава.

Россия, по 10 раз "уничтожившая" украинскую авиацию и ПВО, также много раз заявляла, что "потери ВСУ" составляют более 400 тысяч (это, кстати, без учета нескольких десятков тысяч "убитых" польских наемников-жолнеров). Сама же Россия потеряла всего несколько тысяч военных (на самом деле цифра убитых оккупантов вскоре перевалит за 70 тысяч, а техники у ВСУ стало больше, чем перед вторжением).Таким образом, Россия создает собственную альтернативную реальность, где побеждает на всех фронтах, вот только почему-то "выгребает" раз за разом.

Ну а главный расчет пропагандистов был на то, чтобы отождествить мобилизацию в России и Украине.

Мобилизация курильщика vs Мобилизация здорового человека

В России мобилизация на войну с Украиной приобрела формы "охоты на людей", когда так называемых "граждан" России в основном силой принуждения, реже – обманом или манипуляциями загоняют в армию, а потом гонят на убой в Украине без подготовки, амуниции, оружия и техники, а особенно – без вариантов.

Так называемые "граждане" России не имеют никаких прав и возможностей избежать "призыва" (появление в российском военкомате – это прямая гарантия того, что через несколько дней человек окажется на фронте, а через 2 – 3 недели или даже раньше (в зависимости от работы РЖД) – вернется домой в гробу. Российские "мобилизованные" фактически находятся в состоянии рекрутов времен Царата, то есть рабов с оружием, то есть "пушечного мяса".

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В Украине ситуация в корне другая (вы можете просто сравнить ролики "мобилизационных рейдов" в Украине и России, их немало в сети). Также абсолютно не сопоставимое количество "рейдов", более того, обнаруженные в Украине "перегибы на местах" сразу становятся известны благодаря СМИ, после чего чиновникам с погонами приходится извиняться, а некоторым исправлять свою вину на другом месте работы. Именно так работает гражданское общество.

В Украине никто не поджигает "военкоматы" и не убивает военкомов, в отличие от России. В Украине никто не подвергает сомнению необходимость мобилизации и не выходит на улицы с протестами против нее. Украина не набирает дивизии среди "зеков" и не создает бригады наемников-мародеров.

Украина ведет справедливую войну, это на нас напала Россия, поэтому мотивации воевать и защищать Родину хватает. Уже в первое время большого вторжения возле "военкоматов" по всей Украине стояли очереди, большинство из этих людей вскоре вступили в бой с оккупантами и были теми, кто остановил, а впоследствии и заставил бежать врага под Киевом, Сумами, Харьковом и другими городами.

Очереди из добровольцев не исчезли и в последующие месяцы, не существует проблемы с желающими и сейчас – это подлинный факт. Сотни тысяч украинцев вернулись домой из-за границы защищать свою страну. И это были не только жители соседних Польши или стран Балтии. Домой защищать Украину возвращались из далеких Португалии, США, Бразилии и Филиппин.

Без вариантов

Благодаря сознанию и чувству долга собственных граждан Украина смогла не только выстоять в самые сложные времена, но и накопить резервы и перейти в контрнаступление. При этом мы не бросаем в бой не обстрелянных "мобиков" – украинцы проходят длительную и профессиональную подготовку, в том числе и за рубежом.

Они экипированы и имеют самое современное оружие, они сытые и в тепле, получают достойную зарплату, с которой их не обманывают, как россиян, имеют надежный интернет и всю возможную поддержку и уважение не только украинского общества, но и всего цивилизованного мира, а главное – мотивированы защищать свою землю и убивать оккупантов. Всего этого российские "частично мобилизованные" лишены.

Другого выхода просто не существует. Это реальность на много лет (если не поколений) вперед и ее не изменит ни поражение России, ни создание буферной зоны, ни свержение режима Путина. Ибо наш враг – не только Путин или его подручные, но и подавляющее большинство россиян. Они грезят имперским величием и питаются ресентиментом, не хотят признавать сам факт существования Украины, а украинцев хотят уничтожить.

Весь мир увидел, что Россия пришла уничтожать все украинское, не жалеет ни пожилых людей, ни женщин, ни детей. Убийства и массовые казни гражданских, похищения, пытки, депортации – являются частью русской государственной политики геноцида. Если ты не воюешь против россиян, ты умираешь. Если предаешь Родину и берешь из рук оккупантов "русский паспорт" – ты все равно умираешь, как "мобик" или жертва очередной провокации "освободителей". Или просто потому, что у тебя дома есть стиральная машина, а у представителя "высшей расы" – нет, в твоей деревне есть асфальт и интернет, а завистливый оккупант об этом даже не слышал.

Можно ли это сравнивать с так называемой "мобилизацией" в России? Вопрос риторический.

Украина, чтобы выжить, берет в основу принцип Израиля. Эта маленькая страна оказалась во враждебном окружении, которое имеет значительное преимущество в ресурсах, в первую очередь – человеческих. Поэтому израильтяне создали модель, когда все граждане страны могут стать воинами.

У Украины также есть сосед, который желает нам смерти и имеет значительное преимущество в ресурсах, а потому единственный выход – превращение в нацию воинов, если, конечно, вы хотите оставаться гражданином Украины. Это требует коренных изменений, и они уже начались. Именно об этом, как смог, рассказал начальник Киевского городского центра комплектования Юрий Максимив.

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