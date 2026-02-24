Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине

В условиях российско-украинской войны продолжается противостояние и в информационном поле. Враг цинично манипулирует информацией и использует все способы, чтобы посеять панику в украинском обществе. Речь идет, в частности, о манипуляциях на теме мобилизации.

Несмотря на то, что проблемы с этим на самом деле существуют, в сети очень много ложных данных, которые играют на руку оккупантам. Такое мнение президент Украины высказал во время интервью для Tagesschau.

Смотрите также Буданов назвал ключ к стабильному и безопасному будущему Украины

Как россияне распространяют дезинформацию о мобилизации в Украине?

Глава государства рассказал, что сейчас есть немало проблем с работой территориальных центров комплектования. Он не взялся подробно описывать эту тему, однако отметил, что "люди и сами все понимают".

Но в то же время Зеленский подчеркнул, что распространяется масса дезинформации, часто с использованием искусственного интеллекта и других средств.

По его словам, это делается намеренно, чтобы создать впечатление, будто Украина принудительно забирает всех подряд, хотя это далеко не соответствует действительности.

Знаете, такая пропаганда – это просто неуважение к тем, кто ушел на фронт добровольно, кто вызвался в первые дни войны, и к тем, кто продолжает идти сейчас,

– высказался президент.

Он рассказал и о том, что сейчас ситуация кардинально отличается от той, что была в 2022-м. В начале вторжения царила особая атмосфера, тогда люди были настоящими героями, полными мужества.

Президент уточнил, что четыре года войны принесли истощение, поэтому понятно, что появилось много причин для усталости. И это, безусловно, влияет на мобилизационные процессы.

Что известно о реформе мобилизации и на что обратить внимание украинцам?