Мобилизация в Украине: адвокат объяснила, как студенту получить отсрочку

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку.

В Украине в мае вступил в силу новый закон о мобилизации. Адвокат Марина Бекало объяснила, как теперь оформить отсрочку студентам и обновить данные.

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Как студенту получить отсрочку

По словам адвоката, для получения права на отсрочку в ТЦК необходимо подать заявление, по форме предусмотренной Приложением 4 Постановления КМУ от 16 мая 2024 № 560. Подавать заявление на отсрочку необходимо лично., есть возможность получать отсрочку с помощью "Резерв +" на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, которые подтверждают, что военнообязанный имеет право на отсрочку.

Кроме этого, нужно подать справку о соискателе образования, сформированную в ЕДБО ВУЗа, где лицо получает образование.

Заявление на отсрочку заполняете, распечатываете и подписываете. Подаете в двух экземплярах. Его обязаны зарегистрировать в ТЦК и СП (согласно п. 58 Постановления). Второй экземпляр с отметкой о регистрации возвращается вам,

– объяснила Марина Бекало.

Комиссия ТЦК обязана рассмотреть заявление в течение 7 дней со дня поступления. По результатам рассмотрения заявления с документами, комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки или отказа.

Решение оформляется протоколом. О результате рассмотрения заявителю сообщают через средства телефонной/электронной связи или по почте, на следующий день после принятия.

Если решение будет положительным, должны предоставить справку о получении отсрочки. В случае отказа выносится письменное решение по форме 7, которое может быть обжаловано в судебном порядке.

Адвокат отметила, что до принятия решения военнообязанных не имеют права направлять на медицинский осмотр ВВК и не они не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период.

Комиссия изучает заявление и документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение 7 дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

После вынесения решения о предоставлении отсрочки, лицу предоставляют справку о полученной отсрочке, а также направят на ВВК. После выполнения всех требований правил воинского учета, лицу должны выдать военно-учетный документ.