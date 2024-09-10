Мобилизация в Украине: как переселенцы могут стать на воинский учет

Из-за полномасштабной войны в Украине введена всеобщая мобилизация и военное положение. В настоящее время призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук. Переселенцы могут получить отсрочку на таких же основаниях, как и все граждане Украины.

Смотрите также Мобилизация пенсионеров: при каких обстоятельствах пожилого человека освобождают от службы

Как стать на воинский учет внутренним переселенцам

В соответствии с законодательством, граждане, прибывшие с временно оккупированных территорий, могут быть поставлены на первичный и персональный воинский учет после их регистрации как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и внесения в воинский учет районными или городскими территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Для этого необходимо подать следующие документы:

Заявление;

Паспорт гражданина Украины;

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

Для лиц, уволенных в запас – учетно-служебная карточка, предписание воинской части;

Для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного освобождения;

Решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).

Важно! Чтобы получить отсрочку, ВПЛ должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Также юрист добавил, что в случаях, когда во время войны меняется место регистрации или проживания, могут потеряться личные или военно-учетные документы.

Неприбытие в ТЦК все равно считается нарушением закона, даже при таких обстоятельствах. Поэтому необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить информацию о регистрации как ВПЛ,

– объяснил адвокат.

Как происходит мобилизация переселенцев с ВОТ

Эксперт разъяснил, что ситуация с мобилизацией граждан, зарегистрированных на ВОТ, является более сложной. Обычно принимается во внимание фактическое место жительства человека, а не место его регистрации. Это означает, что если человек живет на территории, которую контролирует Украина, он подлежит общим правилам мобилизации.

Он добавил, что сейчас таких людей могут мобилизовать на общих основаниях, если они находятся на подконтрольной Украине территории, подпадают под мобилизацию по возрасту и имеют соответствующее состояние здоровья.