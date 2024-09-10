Про це розповів адвокат Дмитро Франчук. Переселенці можуть отримати відстрочку на таких самих підставах, як і всі громадяни України.

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Як стати на військовий облік внутрішнім переселенцям

Відповідно до законодавства, громадяни, які прибули з тимчасово окупованих територій, можуть бути поставлені на первинний та персональний військовий облік після їх реєстрації як внутрішньо переміщені особи (ВПО) та внесення до військового обліку районними або міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Для цього необхідно подати такі документи:

Заява;

Паспорт громадянина України;

Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

Для осіб, звільнених у запас – обліково-послужна картка, припис військової частини;

Для тих, хто був звільнений за станом здоров’я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення;

Рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності).

Важливо! Щоб отримати відстрочку, ВПО повинні мати відповідні документи, які підтверджують їхній статус.

Також юрист додав, що у випадках, коли під час війни змінюється місце реєстрації або проживання, можуть втратитися особисті чи військово-облікові документи.

Неприбуття до ТЦК все одно вважається порушенням закону, навіть за таких обставин. Тому необхідно звернутися до центру комплектування та надати інформацію про реєстрацію як ВПО,

– пояснив адвокат.

Як відбувається мобілізація переселенців з ТОТ

Експерт роз'яснив, що ситуація з мобілізацією громадян, зареєстрованих на ТОТ, є складнішою. Зазвичай береться до уваги фактичне місце проживання людини, а чи не місце її реєстрації. Це означає, що якщо людина живе на території, яку контролює Україна, вона підлягає загальним правилам мобілізації.

Він додав, що зараз таких людей можуть мобілізувати на загальних підставах, якщо вони перебувають на підконтрольній Україні території, підпадають під мобілізацію за віком та мають відповідний стан здоров'я.