Категории людей, которых точно не могут мобилизовать: полный список

С начала российского вторжения в Украину объявили военное положение и мобилизацию. За почти 7 месяцев появилось много мифов о мобилизации и тех, кого могут призвать в армию.

24 канал решил объяснить, какие категории людей точно не могут мобилизовать. Полный список – читайте далее.

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В Минобороны ранее предупредили, если военнообязанное лицо уклоняется от призыва, его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Однако не могут мобилизовать в армию тех, кто этой мобилизации не подлежит.

Добавим, что 16 августа 2022 года президент Владимир Зеленский подписал Закон № 2491-IX, предусматривающий расширение списка лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации. Поэтому в законе предусмотрено, что есть большое количество граждан, которые не могут быть призваны на службу без собственного согласия. В большинстве – по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.

Группы людей, которых не имеют права мобилизовать

работники компаний, организаций и органов, которых "забронировали" для выполнения своих обязанностей;

неспособны к службе лица, то есть те, кто имеет инвалидность или временно непригодны по состоянию здоровья;

граждане, которые содержат и отвечают за троих или более детей в возрасте до 18 лет. Под эту категорию также подпадают опекуны и родители совершеннолетних, имеющих I или II группу инвалидности;

лица, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

граждане Украины, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи, например за женой или мужем, ребенком, матерью или отцом;

опекуны, усыновители, приемные родители и родители-воспитатели несовершеннолетних детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки;

народные депутаты Украины, а также некоторые категории чиновников;

военнообязанные лица, имеющие уже служащего супруга и несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, к этой категории относятся те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате военных действий на Востоке Украины;

студенты высших учебных заведений, соискатели профессионального высшего образования. Однако подразумеваются только те, кто учится на дневной или дуальной форме. К тому же, учителя и преподаватели также не могут быть мобилизованы.

Всеобщая мобилизация в Украине: что предполагает

По указу президента 24 февраля была объявлена всеобщая мобилизация по всей территории Украины. Это означает, что граждане Украины, получившие повестку, обязаны пойти в воинские части, где должны получить дальнейшие указания.

Чтобы соблюдать порядок при общей мобилизации, Законом Украины предусмотрены специальные очереди (волны), по которым она поэтапно проходит. Всего в Украине есть 4 волны мобилизации:

Первая волна – бывшие военнослужащие и ветераны АТО и ООС, оперативные резервисты;

– бывшие военнослужащие и ветераны АТО и ООС, оперативные резервисты; Вторая волна – остальные резервисты и военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;

– остальные резервисты и военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту; Третья волна – офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов;

– офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов; Четвертая волна – все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

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