Мобилизация в Украине: какие категории мужчин точно не призовут в армию

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 19 февраля 2023 года. В то же время, мобилизовать могут не каждого украинца.

Законом предусмотрены основания, по которым мужчин нельзя мобилизовать во время войны. Под эту категорию подпадают военнообязанные по более чем 15 признакам, сообщает 24 канал.

Читайте также Кто не подлежит мобилизации на военную службу: список оснований

О чем идет речь

Как говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время войны не подлежат призыву следующие категории людей:

забронированные на период военного положения работники критической инфраструктуры и частных компаний, подавших заявления о бронировании в соответствии с процедурой и условиями, установленными Кабмином;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий и государственных военных учреждений (Минобороны Украины, ВСУ, СБУ и т.п.);

военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

студенты, соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники ВУЗов и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают по основному месту работы не менее как на 0,75 ставки.

Кого не будут мобилизовать по состоянию здоровья:

лица с инвалидностью I-III степеней или непригодные к военной службе с исключением из учета по решению ВЛК;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

родитель-одиночка, мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, указанные в статье 23 Закона о мобилизации;

женщины и мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I и II группы

Кто еще не подлежит призыву

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны с Россией;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы

Временно призыву не подлежат военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.