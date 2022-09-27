Какие льготы есть у мобилизованных на военную службу

После вторжения России в Украину в ряды ВСУ вступили тысячи украинцев. Мобилизированные военнослужащие обладают рядом льгот, которыми могут пользоваться.

Прежде всего, нужно знать, какие именно льготы есть у военнослужащих. Именно это объяснила адвокат волонтерского движения Адвокаты ВСУ Наталья Лисова.

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Какие льготы есть у военнослужащих

Право на бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси) транспортом имеют военнослужащие:

в командировку;

в отпуск в пределах Украины (при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу);

при переводе на новое место прохождения воинской службы или в связи с передислокацией воинской части;

к месту жительства, избранного при увольнении с военной службы, внутри Украины.

Военнослужащие срочной военной службы могут бесплатно пользоваться всеми видами транспорта общего использования городского, пригородного и междугороднего сообщения (за исключением такси).

Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица при наличии удостоверения установленного образца, а при необходимости электронного билета, который выдается на безвозмездной основе, могут бесплатно пользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов.

Безвозмездная перевозка до 20 тонн личного имущества в контейнерах с предыдущего места жительства к новому железнодорожному транспорту, а там, где такого вида транспорта нет, — другими видами транспорта (за исключением воздушного), при переводе на новое место прохождения военной службы или увольнении с военной службы.

Приобретение проездных документов для себя и членов своей семьи на все виды транспорта вне очереди при направлении в командировку, к новому месту прохождения военной службы, а также к месту использования отпуска и обратно.

Бронирование и получение вне очереди места в отеле на основании командировочного удостоверения.

50-процентная скидка при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом для военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участников боевых действий и приравненных к ним лиц.

Льготы по кредитным обязательствам

Военнослужащие, призванные на военную службу во время мобилизации, имеют право на отсрочку начисления штрафных санкций, пени за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

Налоговые льготы

Государственная регистрация предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей, призванных на срочную военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятые на военную службу по контракту, в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведение мобилизации и (или) введение военного положения сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации не прекращается.

В случае неведения ими предпринимательской деятельности в период проведения мобилизации начисления налогов и сборов таким физическим лицам — предпринимателям не осуществляется.

Льготы на оздоровление

Военнослужащие имеют право на безвозмездную квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения. Военнослужащие ежегодно проходят медицинское освидетельствование, по ним проводятся лечебно-профилактические мероприятия.

Военнослужащие имеют право на льготную оплату стоимости путевок не более одного раза в год на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и туристских базах. Льгота предоставляется при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает трех прожиточных минимумов.

Безвозмездное предоставление путевки в санаторно-курортное учреждение для продолжения лечения в соответствии с выводом ВЛК после стационарного лечения в госпитале. Если военнослужащий нуждается в посторонней помощи согласно заключению военно-врачебной комиссии, то сопровождающему его лицу безвозмездно предоставляется путевка в это санаторно-курортное учреждение без права лечения.

Обеспечение жильем

Безвозмездную психологическую помощь могут получить военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины, выполняли ли служебно-боевые задачи в экстремальных (боевых) условиях.

Военнослужащие имеют право на обеспечение государством жилым помещением или по желанию соответствующей денежной компенсацией и первоочередную установку квартирного телефона, а также первоочередную установку квартирной охранной сигнализации (кроме военнослужащих срочной военной службы).

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