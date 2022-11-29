Мобилизация в Украине: что должен уметь призывник

С начала полномасштабного вторжения в Украину идет общая мобилизация, поэтому к получению повестки должен быть готов каждый военнообязанный. Важно, что во время военной подготовки все военные приобретают ряд навыков и умений.

В общей сложности существует четыре волны мобилизации – во время каждой из них призывают в армию разные категории людей. Однако набор навыков, которым должен обладать мобилизованный, остается неизменным – в этом материале 24 канал собрал советы экспертов по умениям, которые следует овладеть военнообязанным.

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Пять основных "скилов" каждого солдата

Прежде всего , мобилизованный должен быть физически выносливым.

Специалисты отмечают, что люди, имеющие военную специализацию, часто вынуждены передвигать большой груз. Кроме того, вес бронежилета, оружия, боеприпасов и рюкзака и другого оборудования может достигать 20-30 килограммов. Поэтому военные должны тренировать тело и бояться тяжелых физических испытаний.

Специалисты отмечают, что люди, имеющие военную специализацию, часто вынуждены передвигать большой груз. Кроме того, вес бронежилета, оружия, боеприпасов и рюкзака и другого оборудования может достигать 20-30 килограммов. Поэтому военные должны тренировать тело и бояться тяжелых физических испытаний. Во-вторых, призывник должен знать, как правильно обращаться с оружием .

Отметим, что не каждый мобилизованный будет стрелять на фронте из автомата или винтовка, тем более, что гораздо чаще сейчас используют на поле боя тяжелую технику — танки и артиллерию, но уметь пользоваться оружием все равно нужно. Эксперты убеждены, что самое важное в этом деле овладеть умением двигаться с оружием и чувствовать его.

. Отметим, что не каждый мобилизованный будет стрелять на фронте из автомата или винтовка, тем более, что гораздо чаще сейчас используют на поле боя тяжелую технику — танки и артиллерию, но уметь пользоваться оружием все равно нужно. Эксперты убеждены, что самое важное в этом деле овладеть умением двигаться с оружием и чувствовать его. В-третьих, мобилизированный не должен пренебрегать теорией .

Как бы это очевидно не звучало, но знание основ структуры армии, главных воинских званий и должностей, а также умение различать основные виды техники могут помочь абсолютно каждому новичку чувствовать себя увереннее. Важно также ознакомиться с различными видами вооружения и заранее изучить военный сленг, чтобы понимать старших коллег. Не лишним будет, кроме того, просмотр видео, как, например, создавать фортификационные сооружения.

. Как бы это очевидно не звучало, но знание основ структуры армии, главных воинских званий и должностей, а также умение различать основные виды техники могут помочь абсолютно каждому новичку чувствовать себя увереннее. Важно также ознакомиться с различными видами вооружения и заранее изучить военный сленг, чтобы понимать старших коллег. Не лишним будет, кроме того, просмотр видео, как, например, создавать фортификационные сооружения. Минимизировать стресс поможет психическая выносливость .

Перед отправкой на фронт нужно ознакомиться с тем, как мозг человека может реагировать на острые и внезапные изменения. В этом деле, в частности, будут полезны соревнования, в ходе которых можно проследить реакцию мозга на стресс.

. Перед отправкой на фронт нужно ознакомиться с тем, как мозг человека может реагировать на острые и внезапные изменения. В этом деле, в частности, будут полезны соревнования, в ходе которых можно проследить реакцию мозга на стресс. Знание основ медицины – это база.

Будущему воину следует пройти курсы тактической медицины. Не следует пренебрегать практикой теоретических знаний и тренировками на друзьях или родственниках.

Кого призвать не могут при любых обстоятельствах

Напомним, недавно 24 канал писал о том, кто не подлежит всеобщей военной мобилизации. Следовательно, есть определенные категории людей, которые не могут мобилизовать и отправить на фронт. Больше читайте в материале.