Когда можно не появляться в ТЦК после получения повестки: список причин

Во время мобилизации в Украине представители ТЦК и СП могут вручить повестки военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. В то же время существуют случаи, когда можно не приходить в военкомат после получения повестки.

Список случаев для военнообязанных, когда не предусмотрена ответственность за неявку в ТЦК и СП, содержит постановление Кабмина от 28 июля 2010 г. №673 "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для призыва на сборы".

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Есть три причины, когда можно не появиться в ТЦК

Список причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился. Есть три следующие причины:

в случае болезни, не позволяющей самостоятельно двигаться;

из-за необходимости ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или партнером. Однако необходимо, чтобы эти люди проживали вместе с лицом, которому вручили повестку, и не имели других близких родственников, которые могли бы за ними ухаживать;

в результате открытого уголовного производства, применения административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для подтверждения этих причин необходимо предоставить справки и другие официальные документы.

Какая ответственность за неявку по повестке

Для военнообязанных, не явившихся в военкомат без уважительных причин, предусмотрена ответственность.

Так что если человек получил повестку для уточнения данных или прохождения медкомиссии, но так и не пришел в военкомат, ему грозит штраф. В частности, от 1700 до 3400 гривен. Должностным лицам больший, – от 3400 до 5100.

В случае, если военнообязанный получил повестку второй раз в течение года и снова не появляется в ТЦК, уже от 3400 до 5100 гривен штрафа. Должностным лицам – от 5100 до 8500.

Если же военнообязанный не явился после прохождения медкомиссии, получения повестки-призыва в ВСУ или мобилизационного распоряжения, то он несет уголовную ответственность.

Уклонение от призыва на службу в период военного времени наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.