Бронирование спортивных работников: кто имеет на это право

Министерство молодежи и спорта Украины пересмотрело условия бронирования работников спортивных учреждений и предприятий. Кто может получить бронирование.

Работа работника сферы физической культуры и спорта должна быть важной для национальной экономики и развития спортивного движения для получения бронирования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Минмолодежьспорта от 23 декабря 2023 года.

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Кто из сферы спорта может получить бронирование

Теперь определенные категории специалистов могут получить отсрочку от призыва, если их деятельность признана важной для развития спорта или поддержки экономики страны. Речь идет прежде всего о сотрудниках спортивных баз, организаторов соревнований и работников учреждений, которые занимаются подготовкой спортсменов.

Важное значение для отрасли национальной экономики в особый период в сфере физической культуры и спорта имеют предприятия, соответствующие критериям:

Обеспечение развития физической культуры и спорта и/или олимпийского движения в Украине и/или неолимпийского спорта. Обеспечение проведения мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на соответствующий год. Обеспечение подготовки спортсменов национальных сборных команд по видам спорта, признанных в Украине. Осуществление мероприятий по внедрению антидопинговых правил в спортивную деятельность. Обеспечение организации и проведения всеукраинских мероприятий по физической культуре, спорта и физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью, военнослужащих, а также функционирования баз паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

Как подать заявку на бронирование через Дію

Процесс подачи заявки выглядит так: