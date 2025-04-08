Робота працівника сфери фізичної культури та спорту повинна бути важливою для національної економіки та розвитку спортивного руху для отримання бронювання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Мінмолодьспорту від 23 грудня 2023 року.

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Хто зі сфери спорту може отримати бронювання

Тепер певні категорії фахівців можуть отримати відстрочку від призову, якщо їхня діяльність визнана важливою для розвитку спорту або підтримки економіки країни. Йдеться насамперед про співробітників спортивних баз, організаторів змагань і працівників установ, які займаються підготовкою спортсменів.

Важливе значення для галузі національної економіки в особливий період у сфері фізичної культури і спорту мають підприємства, що відповідають критеріям:

Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та/або олімпійського руху в Україні та/або неолімпійського спорту. Забезпечення проведення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік. Забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту, визнаних в Україні. Здійснення заходів із впровадження антидопінгових правил у спортивну діяльність. Забезпечення організації і проведення всеукраїнських заходів з фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, військовослужбовців, а також функціонування баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Як подати заявку на бронювання через Дію

Процес подання заявки виглядає так: