"Чрезвычайно динамичное": нардеп назвал число забронированных военнообязанных в Украине

Сейчас в Украине официально трудоустроенных мужчин мобилизационного возраста насчитывается почти 3 миллиона человек. Среди них менее 600 тысяч – забронированы.

Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Наталуха. Впрочем, по его словам, это приблизительные данные.

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Число забронированных может резко расти

Нардеп отметил, что численность забронированных постоянно меняется.

Последние цифры по бронированию говорят о том, что забронированных у нас есть чуть меньше 600 тысяч мужчин. Кажется, 565 тысяч. Эта цифра чрезвычайно динамична, и показатель может очень резко прыгать,

– сказал Дмитрий Наталуха.

Также он назвал примерное количество официально трудоустроенных мужчин мобилизационного возраста. Их сейчас насчитывается 2 миллиона 620 тысяч.

"Нам было бы интересно увидеть цифру от тех, кто непосредственно имеет право на это бронирование. Речь идет о предприятиях, которые признаны критическими. У них есть подавляющая квота в 50%, но это не означает, что все ее заполняют полностью. Кто-то – на 3%, а кто-то – на все 50%", – заметил Наталуха.