Про це розповів голова Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради, народний депутат Дмитро Наталуха. Втім, за його словами, це приблизні дані.

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Число заброньованих може різко зростати

Нардеп наголосив, що чисельність заброньованих постійно змінюється.

Останні цифри щодо бронювання говорять про те, що заброньованих у нас є трохи менше 600 тисяч чоловіків. Здається, 565 тисяч. Ця цифра надзвичайно динамічна, і показник може дуже різко стрибати,

— сказав Дмитро Наталуха.

Також він назвав приблизну кількість офіційно працевлаштованих чоловіків мобілізаційного віку. Їх наразі нараховується 2 мільйони 620 тисяч.

"Нам було б цікаво побачити цифру від тих, хто безпосередньо має право на це бронювання. Йдеться про підприємства, які визнані критичними. У них є переважна квота у 50%, але це не означає, що всі її заповнюють повністю. Хтось — на 3%, а хтось – на всі 50%", – зауважив Наталуха.