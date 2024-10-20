Мобилизация в Украине: какие существуют причины, чтобы не явиться в ТЦК

В связи с полномасштабной войной в Украине все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет должны вступить в ряды ВСУ. Новый закон о мобилизации уточняет основания и условия, когда военнообязанные могут не прийти в ТЦК по повестке.

Об этом сообщается в Законе о мобилизации. Чтобы уточнить дополнительные данные у мужчин, уполномоченные лица имеют право вручать повестки для прохождения медицинского осмотра в военно-врачебной комиссии.

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Когда можно не явиться в ТЦК

Законодательство также предусматривает случаи, когда мужчины могут не явиться на медосмотр в указанное время по повестке.

К ним относятся:

препятствие стихийного характера;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника ( родителей, жены ( мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены ( мужа).

Обратите внимание! В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее трех суток от указанных в повестке даты и времени прибытия, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом.

В дальнейшем человек должен прибыть в срок, не превышающий 7 дней.

Справки можно предоставить в качестве доказательства в суде, в случае обращения к нему ТЦК из-за неявки по повестке.