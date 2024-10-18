Когда военнообязанные становятся военными: объяснение юриста

Граждане Украины в возрасте от 25 лет становятся военнообязанными. Но в какой именно момент они могут получить статус военнослужащего. Адвокат объяснил законы.

С какого момента юридически лицо может считаться военным объяснил адвокат Юрий Айвазян, передает 24 Канал.

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Когда человек становится военнослужащим

Согласно словам адвоката Юрия Айвазяна, ключевым документом является статья 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Она подробно описывает, когда начинается, приостанавливается и заканчивается прохождение военной службы, а также условия выполнения обязанностей.

Итак, момент превращения в военнослужащего наступает тогда, когда лицо получает официальный приказ о призыве или заключает контракт на военную службу.

Все зависит от ситуации. Например, для граждан, направленных для прохождения базовой военной службы, началом ее прохождения считается день отправления в учебную часть с ТЦК.

Некоторые же становятся военным в день зачисления в списки личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т. п.).

Имеются в виду:

граждан, принятых на военную службу по контракту;

военнообязанных, которые проходят сборы;

резервистов во время мобилизации.

Те, кто не проходили военную службу, получают статус военнослужащего с момента назначения на должность курсанта в военном учебном заведении.

Для тех, кто проходит службу по мобилизации или по призыву, начатоком военной службы определяется день отправления в воинскую часть или прибытия в Центральное управление или региональный орган СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов.

День отправления в воинскую часть может стать началом службы для граждан, которые были в оперативном резерве после увольнения с военной службы и которых призывают в особый период.