Об этом 24 Каналу рассказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий, добавив, что за последнее время ситуация несколько изменилась, "снарядный голод" понемногу уходит в прошлое. Когда начинает работать артиллерия, то ситуация на поле боя существенно меняется.

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Первую проблему частично решили

Вероятно, приехали первые партии снарядов, которые для Украины собирала Чехия. Президент страны Петр Павел провел хорошую информационную работу. Он объявил, что для того, чтобы передать 800 тысяч снарядов сначала нужно собрать все средства. Но выяснилось, что их покупали частями, то есть тогда, когда появлялась хотя бы часть денег.

Первый транш уже доехал до фронта и это меняет ситуацию. Врагов снова уничтожают на дальних подходах к нашим позициям. Раньше их приходилось подпускать на дистанцию ближнего боя,

– рассказал Евгений Дикий.

Несмотря на то, что удалось хоть немного стабилизировать фронт, потребность в живой силе никуда не исчезла. Армия воюет с тем ресурсом, который имеет и при этом делает настоящие чудеса на поле боя. Теперь нужны соответствующие действия от тех, кто до сих пор остается в тылу.

Почему в Украине проблемы с мобилизацией

По словам Дикого, все слишком поверили в то, что победа нам гарантирована и начали мыслить не теми категориями. Теперь начинают возникать вопросы не как победить, а как получить политический рейтинг.

Нас сейчас защищает миллион человек. В среднем у каждого из них есть еще 2 родственника с правом голоса, вместе это 3 миллиона голосов. Между тем немобилизованных мужчин призывного возраста примерно 5 миллионов. У каждого по 2 родственника, суммарно 15 миллионов. Это значительно больше, чем 3,

– сказал ветеран войны с Россией.

Наша армия настолько хорошо воюет, что тыл почувствовал безопасность и решил, что думать о войне больше не нужно. Появилось обманчивое убеждение якобы победа становится ближе сама по себе, а для этого вообще не надо делать чего-то неприятного или тяжелого.

Российская армия также "изнашивается". Оккупанты платят большую цену за свое наступление и также нуждаются в новых ресурсах. Поэтому не стоит исключать, что мобилизация в России усилится.

У нас еще есть запас времени. Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что российское наступление "выдохнется" до апреля 2024 года. Тогда у нас будет "окно возможностей", чтобы переломить ход войны и начать освобождение своих территорий.

Но может не быть кому это делать. Наоборот стоит вопрос, будет ли кому встретить новую волну российских мобилизованных. Смотря, как ведет себя тыл и гражданская власть, так может произойти,

– подытожил ветеран войны с Россией.

Мобилизация в Украине: актуальные новости