Мобилизация в Украине в 2025 году: сколько еще продлится и когда закончится

В Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение до 8 февраля 2025 года. По закону их можно ввести только на 90 дней.

С начала полномасштабного вторжения мобилизацию и военное положение продолжали уже 11 раз. Об этом сообщает 24 Канал.

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Когда закончится мобилизация в Украине

Согласно законодательству, во время мобилизации мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призванными к исполнению обязанности по защите Родины, которую предусматривает 65 статья Конституции Украины.

С 10 ноября 2024 года в Украине продлили мобилизацию и военное положение на 90 дней. Отметим, что их вводит президент Украины, а продолжает Верховная Рада.

В указе президента также сообщалось, какие ограничения конституционных прав предусматривает военное положение. Их ограничение может продолжаться до конца военного положения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину парламент 11 раз продлевал мобилизацию:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;

с 15 февраля до 13 мая 2024 года;

с 14 мая до 11 августа 2024 года;

с 12 августа до 9 ноября 2024 года;

с 10 ноября 2024 года до 8 февраля 2025 года.

Заметим, что в 2025 году процесс мобилизации претерпит определенные изменения. В частности, планируется внедрение цифрового направления в ВЛК, возможность онлайн-оплаты штрафов через приложение Резерв+ и рассмотрение законопроекта о демобилизации.