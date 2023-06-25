Мобилизация в промежуточное время: кто из студентов и абитуриентов может получить повестку

Во время общей мобилизации мужчин студенты вузов, а также учащиеся колледжей, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения, имеют право на отсрочку от призыва. Однако в летний период получить повестку могут абитуриенты.

Все потому, что летом действует так называемый промежуточный период. Детальнее об этом рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в Украине продолжается: какие главные изменения ждут украинцев в июне

Кого из студентов могут призвать в ряды армии

Так, согласно законодательству, право на отсрочку от мобилизации имеют соискатели образования именно на время обучения. В летний период, когда проходит вступительная кампания в учебные заведения, некоторые студенты снова оказываются в статусе абитуриента.

Этот статус не дает право на отсрочку, поэтому могут призвать в армию вступающих:

в университет после окончания колледжа,

в магистратуру после окончания бакалавриата,

в аспирантуру или докторантуру после окончания высшего учебного заведения.

Следует заметить, что повестку могут получить также студенты, которых отчислили из учебных заведений.

Также мобилизоваться могут студенты, которые сами захотели стать в ряды Сил обороны. Для этого студенту нужно написать соответствующее заявление в ТЦК и СП, после чего ему предоставят академический отпуск на время службы.

Что такое промежуточное время

Промежуточное время – это период между концом июня (завершением сессий и экзаменов) и концом августа или началом сентября, когда появляются приказы о зачислении на обучение. Если говорить о поступлении на аспирантуру и докторантуру, то это, вероятно, даже больший период времени.

Кто имеет право на отсрочку

Следовательно, право на отсрочку от мобилизации имеют те военнообязанные мужчины, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения. Речь идет об:

учащихся и студентах профессионально-технических училищ и колледжей,

студентах колледжей, университетов, институтов, академий,

аспирантах и докторантах исследовательских учреждений, учреждений высшего образования III-IV уровней аккредитации, получивших право на обучение аспирантов и докторантов,

ассистентах-стажерах.

При этом они должны иметь документ, подтверждающий получение образования на дневной или дуальной форме обучения.

Во время каникул и пребывания студента в академическом отпуске студенты не теряют право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Также следует обратить внимание, что право на отсрочку от мобилизации не распространяется на заочников.