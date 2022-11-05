Общая мобилизация в Украине: кто подлежит призыву в этом году

Общая мобилизация в Украине идет с первого дня полномасштабного вторжения. Особенности ее проведения зависят от ситуации на фронте.

Кого могут призвать к военной службе и какая волна мобилизации сейчас идет. 24 канал собрал актуальную информацию для Вас.

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Кого сейчас могут мобилизовать

Сейчас к призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Это касается прежде всего резервистов и тех, кто пригоден к военной службе.

В первую очередь мобилизуют тех, кто имеет военный опыт. Повестку могут вручить каждому.

Следует заметить, что вручение повестки не означает немедленный призыв в армию. Это означает, что получивший ее гражданин должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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4 мобилизационные волны и что они значат

Есть 4 этапа общей мобилизации. Подробнее о каждом из них:

Первый этап – призыв резервистов. Мобилизуют военнослужащих с боевым опытом в возрасте до 40 лет. Обычно это касается ветеранов АТО или воинов ООС.

– призыв резервистов. Мобилизуют военнослужащих с боевым опытом в возрасте до 40 лет. Обычно это касается ветеранов АТО или воинов ООС. Второй этап – срочники. Военные, которые проходили срочную службу до 2014 года или были контрактниками.

– срочники. Военные, которые проходили срочную службу до 2014 года или были контрактниками. Третий этап – офицеры запаса и имеющие соответствующее образование. Речь идет о мужчинах, окончивших военные кафедры в вузах.

– офицеры запаса и имеющие соответствующее образование. Речь идет о мужчинах, окончивших военные кафедры в вузах. Четвертый этап – остальные мужчины, подходящие для военной службы по состоянию здоровья.

Заметим, что во время четвертой волны мобилизации ведется доукомплектование войска. Когда в ВСУ видят, что им не хватает людей определенных профессий, они призывают тех, кто сможет закрыть эту потребность.

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Какие специальности нужны сейчас на фронте

Начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач говорит, что сейчас дефицита каких-либо специальностей нет. По его словам, пока мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу".

Не имеющих боевого опыта отправляют в специальные учебные центры для подготовки. Она длится минимум месяц.

Роман Горбач отмечает, что продолжительность подготовки специалистов зависит от профессии. Например, стрелков готовят один месяц, а командиров боевых машин – полтора, а то и больше.

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