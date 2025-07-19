Кто не подлежит мобилизации в августе 2025: список всех категорий

В Украине во время всеобщей мобилизации к военной службе привлекаются все годные граждане, за исключением тех, кому предусмотрена отсрочка или кто имеет право на освобождение в соответствии с законодательством. Рассказываем, кто точно не будет мобилизован в августе 2025 года.

По состоянию на август 2025 года не запланировано новых изменений в этой сфере, перечень граждан, которые освобождаются от призыва на военную службу во время военного положения, определен ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом сообщает 24 Канал.

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Кого точно не мобилизуют в августе 2025 года?

Категории граждан, которые не подлежат мобилизации, согласно статье 23 статьей закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации":

забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;

лица с инвалидностью, а также лица, которые временно непригодны к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (до шести месяцев);

граждане, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет;

граждане, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

лица, имеющие на иждивении ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени и т.д.);

граждане, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, которые осуществляют постоянный уход за тяжелобольным родственником (женой/мужем, ребенком, а также родителями своими или жены/мужа) в соответствии с медицинским заключением;

граждане, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей, или же родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лица, которые являются опекунами совершеннолетних недееспособных лиц, а также лица, которые фактически осуществляют уход за людьми с инвалидностью I или II группы в случае отсутствия других лиц, которые могут предоставлять такой уход;

граждане, которые имеют ребенка до 18 лет и одновременно мужа или жену, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины или других военных формированиях, существующих в соответствии с законами Украины;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, СБУ, СВР, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, налоговой милиции, НАБУ, ГБР, ГИС и Управления госохраны;

другие категории граждан, предусмотренные отдельными законами.

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Дополнительно не подлежат мобилизации:

лица, которые учатся в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования;

педагогические и научно-педагогическиепедагогические работники, которые работают в учреждениях профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профтехнического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профтехнического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

лица, которые являются близкими родственниками (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибших или пропавших без вести военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции, операции Объединенных сил или погибли в условиях действия военного положения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе и во время действия военного положения;

члены семей Героев Небесной Сотни, которым посмертно присвоено звание Героя Украины;

лица, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

граждане в возрасте до 25 лет, которые уже прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу;

военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена.

Все указанные категории граждан имеют право добровольно заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины, даже если они имеют основания для освобождения от мобилизации.