Кого не могут мобилизовать: актуальный список

Военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжаться в Украине до 23 августа. Вероятно, их действие будет продолжено, и официального решения пока нет.

Кого не могут мобилизовать

Во время общей мобилизации на военную службу могут призвать всех военнообязанных граждан Украины, не входящих в категории лиц, не подлежащих призыву. Именно о них рассказала 24 канала Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm.

Внимание Всех призывников теперь вносят в единый е-реестр

Категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

Кроме того, по словам эксперта, не призывают на службу также тех, кто получает высшее и профессионально-техническое, аспиранты, докторанты, научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования.

Мобилизация в Украине: коротко

Некоторые в Украине имеют так называемый "белый билет", который выдает призывнику военно-врачебная комиссия. Даже во время мобилизации он освобождает мужчину от службы в армии.

Учреждения, организации и предприятия вправе забронировать военнообязанных работников.

Также изменились правила для того, чтобы выдавать военный билет тем, кто его до сих пор не получил.

Все призывники вносятся в электронный реестр.

Чтобы узнать больше ответов эксперта, в частности о том, мобилизуют ли военных, у которых есть маленькие дети, советуем прочитать публикацию полностью здесь

Вас может заинтересовать – Мобилизация в Украине: объяснение командования Сухопутных войск ВСУ: смотрите видео