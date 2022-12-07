Кого сейчас мобилизуют прежде всего: какие специальности больше всего нужны на фронте

Мобилизация проходит с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Полковник Роман Горбач рассказал, пока она будет продолжаться и какие люди сейчас нужны на фронте.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что мобилизация в Украине будет продолжена до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории нашей страны.

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Кого мобилизуют в первую очередь

Согласно определенным потребностям для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности.

В первую очередь отбирают личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Другие военнообязанные запасы, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки.

Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. И после этого они направляются в воинские части. Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных,

– сообщил Горбач.

На фронте нужны все специальности

Горбач отметил, что в ВСУ есть потребность в разных специальностях. То есть необходимые люди любой профессии.

А насчет специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании разными специальностями,

– сказал он.

Нужна ли Украине дополнительная мобилизация