Мобилизация в Украине: кто должен получить приписное удостоверение в сентябре

В Украине с 24 февраля 2022 года действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В мае 2024 года власти приняли новый закон о мобилизации.

В то же время закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" объясняет, кто из украинцев должен получить приписное удостоверение, пишет 24 Канал.

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Что известно о прописном для мужчин

Прописное удостоверение является военно-учетным документом, подтверждающим, что человек стал на воинский учет.

Статья 14 закона "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что стать на учет и получить прописное должны граждане мужского пола, которым в год приписки исполняется 17 лет.

Юноше должны сказать в учебном заведении, что он должен появиться в ТЦК и СП. В повестке должны назначить дату визита. В военкомате он должен пройти медосмотр.

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Если юноша не станет на учет и не получит военно-учетные документы, то подпадает под административную ответственность и должен получить штраф. Решение о привлечении к ответственности принимает начальник ТЦК и СП.