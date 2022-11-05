Кто и при каких условиях может выезжать за границу во время мобилизации

О запрете выезда за границу мужчинам от 18 до 60 лет знает каждый. Однако есть также определенные группы лиц, которым можно пересекать границы страны даже в призывном возрасте.

Как таким гражданам можно выехать и что необходимо иметь с собой – 24 канал собрал основную информацию на эту тему.

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Кто может пересекать госграницу во время общей мобилизации

Кроме женщин, детей и мужчин непризывного возраста, границу могут пересекать также те, кого частично или полностью освободили от мобилизации. Однако многие украинцы ошибочно полагают, что отсрочка от армии равна возможности выезжать из страны.

Одна это не так. Не могут пересекать госграницу следующие группы мужчин:

студенты,

аспиранты,

научные сотрудники высших учебных заведений,

некоторые родственники героев, погибших или пропавших в зоне ООС;

забронированные предприятиями от мобилизации (можно только в случае официальной командировки с работы).

Остальные лица, которым государство отсрочило мобилизацию, могут поехать за границу. Согласно закону, выехать могут:

мужчины, которых комиссия сочла временно или полностью непригодными для военной службы;

те, кого забронировало государство;

многодетные родители и родители-одиночки;

опекуны сирот;

спортсмены и тренеры сборных;

мужчины, ухаживающие за больными родителями, детьми или женой;

сотрудники Минобороны, ВСУ, разведки, СБУ, Нацполиции, ГПСУ или других правоохранительных структур;

народные депутаты;

граждане, занимающиеся гуманитарными перевозками;

водители, имеющие лицензию на международные перевозки грузов или пассажиров;

мужчины, сопровождающие группу детей за границу на оздоровление и отдых.

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Как могут пересечь границу те, кому это позволено

В общем такие мужчины могут выехать двумя способами:

Первый – показать соответствующую справку, доказывающую, что есть законные основания выпустить гражданина за границу.

Второй – показать документ из военкомата, удостоверяющий право на отсрочку или полное освобождение от призыва на службу в армию.

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Будут ли лишать свободы за уклонение от призыва

Согласно украинскому законодательству за уклонение от военной службы предусматривается административное и уголовное наказание.

Если гражданин проигнорировал повестку, которая обязывала явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ему грозит административный штраф. Речь идет о сумме от 3 400 до 5 100 гривен . Повторное нарушение карается штрафом до 8500 гривен.

. Повторное нарушение карается штрафом Уголовная ответственность угрожает мужчине, который после того, как его сочли годным к военной службе, попытался уклониться от армии. Наказание в таком случае предусматривает срок заключения от 3 до 5 лет.

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