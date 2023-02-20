Перечень подлежащих бронированию приведен в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Подробно об этом – рассказывает 24 Канал.

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Общая мобилизация: кого можно забронировать от службы

В Украине с первого дня полномасштабного вторжения объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Война длится уже год, к призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

В то же время, представителей некоторых профессий могут бронировать от службы в Вооруженных Силах Украины. В частности говорится о высокопоставленных должностных лиц, педагогах, ученых, а также рабочих предприятий критической для страны инфраструктуры и других.

Работники таких учреждений могут быть забронированы:

государственные органы (власти и другие); органы местного самоуправления (если эти работники необходимы для функционирования указанных органов);

компании, учреждения и организации, имеющие мобилизационные задачки (либо заказ);

предприятия, учреждения и организации, производящие товары или оказывающие услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для экономики страны или обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также отметим, что в армию не могут призвать учеников и студентов, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, получающих образование на дневной или дуальной форме обучения. Также не подлежат мобилизации научные и педагогические работники.

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Критерии критически важного предприятия

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак эксклюзивно рассказал 24 Канала новый порядок бронирования работников. По его словам, правительство определило критерии предприятий, которые считаются критически важными для экономики и имеют право забронировать своих работников.

7 критериев критически важных предприятий: