Перелік тих, хто підлягає бронюванню, наведено в законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Детально про це – розповідає 24 Канал.

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Загальна мобілізація: кого можна забронювати від служби

В Україні з першого дня повномасштабного вторгнення оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан. Війна триває вже рік, до призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Водночас представників деяких професій можуть бронювати від служби в Збройних Силах України. Зокрема мовиться про високопосадовців, педагогів, науковців, а також робітників підприємств критичної для країни інфраструктури та інших.

Працівники таких установ можуть бути заброньованими:

державні органи (влади та інші), органи місцевого самоврядування (якщо ці працівники необхідні для функціонування зазначених органів);

підприємства, установи й організації, які мають мобілізаційні завдання (чи замовлення);

підприємства, установи й організації, які виробляють товари чи надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ або інших військових формувань;

підприємства, установи й організації, які є критично важливими для економіки країни чи забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також зазначимо, що до війська не можуть призвати учнів та студентів, асистентів-стажерів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту на денній чи дуальній формі навчання. Також не підлягають мобілізації наукові та педагогічні працівники.

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Критерії критично важливого підприємства

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак ексклюзивно розповів 24 Каналу про новий порядок бронювання працівників. За його словами, уряд визначив критерії підприємств, що вважаються критично важливими для економіки України і мають право забронювати своїх працівників.

7 критеріїв критично важливих підприємств: