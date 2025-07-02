Мобилизация в июле: кто имеет право на выезд за границу
- Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют ограничения на выезд из Украины, но отдельные категории все же имеют право на это, в частности по медицинским, семейным обстоятельствам, профессиональным причинам, или для помощи ВСУ.
- Женщины в целом имеют право на свободный выезд, но существуют исключения для женщин, занимающих должности в правительстве и народных депутатов.
Ограничения на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет остаются в силе и сейчас в связи с военным положением и мобилизацией. Впрочем, некоторые категории граждан все же имеют право выезжать за границу.
Они введены в связи с военным положением и мобилизацией, и имеют целью поддержку национальной безопасности в условиях полномасштабной войны. Об этом сообщает 24 Канал.
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Кто имеет право на выезд за границу
Правила пересечения границы урегулированы постановлением Кабинета Министров №57. Согласно ему, отдельные военнообязанные мужчины все же имеют право покидать страну. Это касается, в частности, таких:
- кто по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья)
- по семейным обстоятельствам
- по профессии
- с целью помощи ВСУ
- госслужащие
Однако, даже при наличии предусмотренных законом оснований, важно помнить о действии внутренних распоряжений и приказов в Государственной пограничной службе Украины, которые могут влиять на принятие решения непосредственно на пункте пропуска.
Что касается женщин, то в целом украинки имеют право на свободный выезд за пределы государства. В то же время, законодательство устанавливает исключения для определенных категорий. Ограничения на выезд распространяются на женщин, занимающих должности в правительстве и народных депутатов.