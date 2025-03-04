Выезд за границу: кому из мужчин разрешено выезжать и что изменилось в 2025 году

Во время военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действуют ограничения по выезду за границу. Однако при определенных условиях они могут выехать из Украины.

Кто из мужчин может выехать за границу, что для этого нужно и как изменились правила в 2025 году – сообщает 24 Канал.

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Кому из мужчин разрешено выезжать за границу

Согласно законодательству, украинские мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, которых исключили с воинского учета по состоянию здоровья, если они не совершали тяжкого преступления, могут выезжать из страны в соответствии с правилами.

Последним при пересечении границы нужно иметь с собой загранпаспорт, военный билет, выписку из Резерв+ с отметкой об исключении с воинского учета и заключение ВВК (если исключение с учета произошло по состоянию здоровья).

Стоит заметить, что порядок выезда за границу и необходимые для этого документы утверждены постановлением КМУ №57. При пересечении государственной границы Украины представители ГПСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста.

Военнообязанные граждане имеют право выезда за границу по следующим основаниям:

по состоянию здоровья;

для обучения;

если они являются госслужащими;

по семейным обстоятельствам;

по профессии.

В военно-учетных документах лиц, которые выезжают на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка. Сейчас получить ее можно после предоставления ТЦК документов, подтверждающих основания.

Кроме этого, за границу также могут выезжать мужчины от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту.

В период действия военного положения мужчины такого возраста, которые проходили военную службу по контракту в ВСУ или разведывательном органе Минобороны, заключенным на условиях, предусмотренных Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", и которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой), могут пересечь границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличии:

справки, выданной командиром (руководителем ТЦК и СП), руководителем подразделения разведывательного органа Минобороны, с указанием сведений о заключении контракта;

военно-учетного документа.

Заметим, что, согласно постановлению КМУ от 31 декабря 2024 года №1536, норма касается контрактов, заключенных во время действия военного положения сроком на 1 год гражданами в возрасте от 18 до 25 лет (кроме лиц офицерского состава).

Выехать за границу могут также работники культуры и медиа. Постановление КМУ от 04.03.2025 №244 расширило перечень лиц, которые могут выезжать. Отныне, при условии, что их организации признаны критически важными, выезжать за границу могут также мужчины, которые работают в сфере:

культуры;

кинематографии;

стратегических коммуникаций;

медиа или информации.

Заметим, что изменения в правилах выезда за границу для медийщиков и представителей культуры не касаются забронированных журналистов. Они продолжают выезжать по приказам на командировку.