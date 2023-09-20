Мобилизация в Украине: кто из студентов подлежит призыву, а кто имеет право на выезд за границу
Пока не все военнообязанные студенты могут выехать за границу, поскольку это нужно подтвердить документами из иностранных вузов.
Общая мобилизация в Украине касается студентов, которых раньше призывать не планировали. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" регулирует этот вопрос.
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Соответствующие нормы свидетельствуют, что студенты, получающие высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты не подлежат призыву. Речь только о тех, кто учится на дневной форме. На студентов заочной формы эта норма не распространяется.
Какие студенты могут уехать за границу
Таким образом, не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу. В то же время это разрешено определенным категориям студентов, в частности:
- обучающимся за рубежом и имеющим документы с вузов (студенческий билет, справка, приглашение на обучение, вид на временное проживание, связанный с обучением);
- подтверждающие документы должны быть переведены на украинский язык, иметь подпись переводчика и заверены нотариально.