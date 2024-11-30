Смогут ли студенты выехать за границу в декабре 2024 года
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и продлено военное положение. Согласно закону мужчины-студенты могут в этот период покидать страну, но при определенных условиях.
С декабря 2024 года для мужчин мобилизационного возраста будут действовать четкие требования для выезда из Украины из Украины. На каких основаниях выехать за границу смогут студенты в декабре, читайте в материале 24 Каналу.
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Кого из студентов выпустят за границу
Отметим, что с мая 2024 года в рамках программ академической мобильности мужчины-студенты могут выезжать за границу для стажировки. Для этого они должны соответствовать нескольким требованиям:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;
- участвовать в академической мобильности на один семестр;
- учиться на дневной форме обучения;
- получать степень бакалавра по любой специальности или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной отраслях.
Также возможность выезда за границу есть у таких категорий:
- курсанты-моряки, которые имеют удостоверение личности моряка, справку от учебного заведения о направлении для прохождения практики на судне под украинским или иностранным флагом, а также военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК;
- студенты и курсанты, которые должны пройти практическую летную подготовку за рубежом, при наличии справки от учебного заведения и военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК.
Для выезда за границу студентам необходимо иметь ряд документов, в частности:
- электронный студенческий билет;
- заверенную копию договора с иностранным университетом об участии в программе академической мобильности;
- военно-учетный документ;
- справку от учебного заведения о направлении на обучение за границу.
Студенты и аспиранты могут получить отсрочку от призыва, если они учатся на дневной форме и получают высший уровень образования.