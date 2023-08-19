Кто именно может получить отсрочку из-за инвалидности родных

В Украине сократили перечень военнообязанных, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь в ряды ВСУ могут мобилизовать мужчин, имеющих родственников с инвалидностью.

Законопроект № 9342 от 29.05.2023, принятый Верховной Радой, внес правки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Список лиц, которые могут получить право на отсрочку, сократился.

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Кто может получить отсрочку из-за нетрудоспособности родных

Теперь право на отсрочку имеют те военнообязанные, которые имеют жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы с а условия, что у них нет других трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

То есть реализовать право на отсрочку возможно только в том случае, что среди членов семьи нет других трудоспособных лиц, обязанных по закону содержать таких лиц с инвалидностью.

Кто считается нетрудоспособным гражданином

Согласно действующему законодательству (ст. 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"), нетрудоспособными гражданами считаются:

Лица пенсионного возраста, в том числе на льготных условиях, и лица, обладающие правом досрочной пенсии.

Лица с инвалидностью (любой группы).

Дети с инвалидностью.

Лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (продолжительностью 70 дней до родов и 56 дней после родов или 70 дней в случае осложненных родов), считаются временно нетрудоспособными. То есть женщины в декрете могут и должны содержать родственников с инвалидностью (первой степени родства).

Временно нетрудоспособны также граждане, которые вследствие заболевания или травм не могут осуществлять трудовую деятельность согласно медицинскому заключению. Такое состояние (статус) носит временный характер и продолжается до восстановления работоспособности.

Адвокат Марина Бекало пояснила, что все другие лица, обладающие способностью к труду и в силу своего состояния здоровья, физического и духовного развития могут выполнять работы, являются работоспособными.