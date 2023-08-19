Законопроєкт № 9342 від 29.05.2023, який ухвалила Верховна Рада, вніс правки у закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Перелік осіб, які можуть отримати право на відстрочку, скоротилася.

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Хто може отримати відстрочку через непрацездатність рідних

Відтепер право на відстрочку мають ті військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи за умови, що вони не мають інших працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати.

Тобто реалізувати право на відстрочку можливо лише в тому випадку, що серед членів сім'ї немає інших працездатних осіб, які зобов’язані за законом утримувати таких осіб з інвалідністю.

Хто вважається непрацездатним громадянином

Згідно з чинним законодавством (ст. 1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"), непрацездатними громадянами вважаються:

Особи пенсійного віку, зокрема на пільгових умовах, та особи, які мають право дострокової пенсії.

Особи з інвалідністю (будь-якої групи).

Діти з інвалідністю.

Особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника.

Жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (тривалістю 70 днів до пологів і 56 днів після пологів або 70 днів у разі ускладнених пологів), вважаються тимчасово непрацездатними. Тобто жінки в декреті можуть і мають утримувати родичів з інвалідністю (першого ступеня спорідненості).

Тимчасово непрацездатними також громадяни, які внаслідок захворювання або травм не можуть здійснювати трудову діяльність згідно з медичним висновком. Такий стан (статус) має тимчасовий характер і триває до відновлення працездатності.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що всі інші особи, які мають здатність до праці й в силу свого стану здоров'я, фізичного та духовного розвитку мають змогу виконувати роботи, є працездатними.