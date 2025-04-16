Мобилизация в Украине: кто может уволиться из рядов ВСУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Всех военнообязанных мужчин могут призвать на службу.

Однако есть определенные категории граждан, которых могут уволить из Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кто может уволиться с военной службы

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" увольнение военнослужащих во время военного положения осуществляется на следующих основаниях:

по возрасту (в случае достижения 60 лет – предельного возраста пребывания на военной службе);

по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы, лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет при условии отсутствия других родственников, которые обязаны его содержать (к примеру, матери);

в связи с воспитанием ребенка, который болен тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеет тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические или онкогематологические заболевания;

в связи с наличием жены или мужа из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы при условии отсутствия других родственников, которые обязаны их содержать;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, которое суд признал недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью первой группы при условии отсутствия других родственников, которые обязаны его содержать;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью второй группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять уход;

в связи с беременностью (в случае военнослужащих);

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, которая определена в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

военнослужащие-женщины, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что демобилизация военных, которые служат с 2022 года, могла бы привести к потере трети армии. Именно поэтому Минобороны уже разработало механизм ротации, предусматривающий отдых после 90 дней службы как альтернативу демобилизации.